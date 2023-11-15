Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке

За путёвки в четвертьфинал на сцене ГДК отважно сражалась 21 детская команда, представляющая школы, гимназии и лицеи Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Кумертау, Гафурийского и Стерлибашевского районов. Большое количество шуток о школьной жизни, смешные миниатюры, остроумные реплики и яркие костюмы- все эти приметы «юниорки» превратили фестиваль в настоящий праздник юмора.

О том, кто сыграет в одной четвёртой финала уже 13 декабря, о самых удачных шутках, лучших исполнителях мужской и женской ролей, а также о победителе и призёрах фестиваля - в ближайшем номере нашей газеты. А пока - замечательные фотографии от Тамары Андреевой!





