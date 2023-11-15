+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Ноября , 09:54

Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке

Новый сезон в клубе самых юных весёлых и находчивых в Стерлитамаке начался с фестиваля юниор-лиги КВН юга РБ.

Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке

За путёвки в четвертьфинал на сцене ГДК отважно сражалась 21 детская команда, представляющая школы, гимназии и лицеи Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Кумертау, Гафурийского и Стерлибашевского районов. Большое количество шуток о школьной жизни, смешные миниатюры, остроумные реплики и яркие костюмы- все эти приметы «юниорки» превратили фестиваль в настоящий праздник юмора.
О том, кто сыграет в одной четвёртой финала уже 13 декабря, о самых удачных шутках, лучших исполнителях мужской и женской ролей, а также о победителе и призёрах фестиваля - в ближайшем номере нашей газеты. А пока - замечательные фотографии от Тамары Андреевой!



Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Фестиваль юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Автор:Марина Воронова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru