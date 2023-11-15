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15 Ноября , 12:56

Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме

Сегодня, 15 ноября, в МБУ "РСУ ДОР" (Салтыкова-Щедрина, 2а), прошёл смотр городской коммунальной техники. В нём участвовал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению Ильдар Гарифуллин.

Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме

Коммунальные предприятия Стерлитамака РСУ ДОР и УРБ завершили подготовку техники к зимнему периоду. На смотре были представлены автогрейдеры, снегоуборочные машины, комбинированные КМД и многое другое.

В этом году автопарк РСУ ДОР пополнился новой техникой. По соглашению между администрацией города и Министерством ЖКХ РБ о предоставлении субсидий на закупку коммунальной техники Стерлитамак получил 4 грузового самосвала, 1 снегопогрузчик, 1 погрузчик и 1 комбинированную КМД.

Фото Регины Шангареевой

Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме
Автор:
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