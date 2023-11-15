Коммунальные службы Стерлитамака готовы к зиме

Коммунальные предприятия Стерлитамака РСУ ДОР и УРБ завершили подготовку техники к зимнему периоду. На смотре были представлены автогрейдеры, снегоуборочные машины, комбинированные КМД и многое другое.

В этом году автопарк РСУ ДОР пополнился новой техникой. По соглашению между администрацией города и Министерством ЖКХ РБ о предоставлении субсидий на закупку коммунальной техники Стерлитамак получил 4 грузового самосвала, 1 снегопогрузчик, 1 погрузчик и 1 комбинированную КМД.

Фото Регины Шангареевой