МФТИ провел интенсив для 100 учителей физики из Башкортостана

Идея проведения курсов для учителей физики принадлежит Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову и была поддержана МФТИ. Цель интенсива – повышение качества преподавания физики в школе, а также помощь учащимся в подготовке к Единому госэкзамену, участию в олимпиадах по физике и поступлению в вузы.

Занятия для учителей провели по двум направлениям: «Методика подготовки ЕГЭ по физике» и «Углубленная олимпиадная подготовка школьников по физике».

В первой группе учителям показывали разные способы и нюансы решения сложных задач из ЕГЭ по физике, которые далее они будут прорабатывать со своими учениками.

Во второй группе основное время занятий было отведено олимпиадному физическому эксперименту на лабораторном оборудовании, что является важным элементом подготовки школьников к экспериментальным турам олимпиад по физике на региональном и всероссийском этапах. Работа проходила на базе Физтех-лицея им. П. Капицы, обладающего соответствующим оборудованием и материальной базой.

Занятия в обеих группах вели лучшие преподаватели-физики МФТИ, имеющие большой опыт работы с одаренными школьниками.

Институт намерен и далее взаимодействовать с регионами России по различным направлениям поддержки преподавания физики в школах и выявлению талантливых учащихся, в том числе в рамках сетевой программы МФТИ «Физтех регионам».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22226/