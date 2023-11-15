Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин принял участие в акции «Добрая подписка»

Глава минздрава прочёл подопечным Уфимского хосписа небольшой отрывок из рассказа, опубликованного в журнале «Аллюки». Они с интересом слушали министра и отметили, что журнал им нравится. Как отмечают волонтеры Уфимского хосписа, пациенты с нетерпением ждут новые номера газет. Пользуется особой популярностью газета «Республика Башкортостан».

А это значит, что Добрая подписка действительно приносит добро.

В рамках акции «Добрая подписка» все желающие могут выписать газеты и журналы для подопечных Уфимского хосписа, семьям участников специальной военной операции, многодетным и малоимущим семьям. Первыми участниками благотворительной подписки стали помощник президента РФ Владимир Мединский и глава Башкортостана Радий Хабиров, выписавшие газеты для семей участников СВО.



Чтобы принять участие в акции, необходимо оформить благотворительную подписку, обратиться в почтовое отделение, а также передать эстафету двум друзьям в соцсетях, разместив свое фото с хештегом #ДобраяПодписка.

Присоединяйтесь!