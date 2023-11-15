Поддержите своим голосом стенд Башкортостана на выставке «Россия»!

Башкирия представила свой стенд, выполненный в форме футуристичного космолета.

На сайте выставки «Россия» стартовало голосование, которое позволит определить лучший стенд по мнению жителей страны. Участники опроса имеют возможность проголосовать в нескольких номинациях, включая лучшие проекты в области социальных инициатив, прогресса и инноваций.



Чтобы стать участником голосования, достаточно перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия» по этой ссылке: https://russia.ru/voting/region, затем найти регион Башкортостан на интерактивной карте или в выпадающем списке и проголосовать во всех номинациях.



Подробная информация о программе выставки Башкортостана доступна на официальном сайте.

Источник: Молодёжная газета РБ

Фото АНО Конгресс-бюро.