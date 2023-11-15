Поддержите своим голосом стенд Башкортостана на выставке «Россия»!

Башкирия представила свой стенд, выполненный в форме футуристичного космолета.
На сайте выставки «Россия» стартовало голосование, которое позволит определить лучший стенд по мнению жителей страны. Участники опроса имеют возможность проголосовать в нескольких номинациях, включая лучшие проекты в области социальных инициатив, прогресса и инноваций.
Чтобы стать участником голосования, достаточно перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия» по этой ссылке: https://russia.ru/voting/region, затем найти регион Башкортостан на интерактивной карте или в выпадающем списке и проголосовать во всех номинациях.
Подробная информация о программе выставки Башкортостана доступна на официальном сайте.
Источник: Молодёжная газета РБ
Фото АНО Конгресс-бюро.