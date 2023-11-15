+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Ноября , 14:50

Поддержите своим голосом стенд Башкортостана на выставке «Россия»!

В столице России на  на ВДНХ  проходит международная выставка-форум «Россия», где участвуют представители 89 субъектов страны.    

Поддержите своим голосом стенд Башкортостана на выставке «Россия»!
Поддержите своим голосом стенд Башкортостана на выставке «Россия»!

Башкирия представила свой стенд, выполненный в форме футуристичного космолета.

На сайте выставки «Россия» стартовало голосование, которое позволит определить лучший стенд по мнению жителей страны. Участники опроса имеют возможность проголосовать в нескольких номинациях, включая лучшие проекты в области социальных инициатив, прогресса и инноваций.

Чтобы стать участником голосования, достаточно перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия» по этой ссылке: https://russia.ru/voting/region, затем найти регион Башкортостан на интерактивной карте или в выпадающем списке и проголосовать во всех номинациях.

 Подробная информация о программе выставки Башкортостана доступна на официальном сайте.

Источник: Молодёжная газета РБ

Фото АНО Конгресс-бюро.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru