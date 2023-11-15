+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Ноября , 11:13

В Уфе с 22 по 25 ноября пройдёт Международная неделя бизнеса

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров  в социальных сетях  анонсировал предстоящую Международную неделю бизнеса.

В Уфе с 22 по 25 ноября пройдёт Международная неделя бизнеса
В Уфе с 22 по 25 ноября пройдёт Международная неделя бизнеса

Мероприятие состоится в Уфе с 22 по 25 ноября. В нём примут участие представители деловых кругов из Китая, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, Ирана и других стран.

«Все чаще именно Уфа становится местом проведения крупных международных мероприятий, — написал премьер. — В июне республиканская столица принимала Х Форум регионов России и Беларуси, который собрал рекордное количество участников. Приехали делегации из 58 регионов нашей страны и всех областей Беларуси. На прошедшем XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что следующий, ХХ Форум, пройдет в Уфе».

Андрей Назаров отметил, что принимать форум такого высокого уровня — большая честь. Тем более, следующий год станет юбилейным для столицы республики.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru