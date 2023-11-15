В Уфе с 22 по 25 ноября пройдёт Международная неделя бизнеса

Мероприятие состоится в Уфе с 22 по 25 ноября. В нём примут участие представители деловых кругов из Китая, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, Ирана и других стран.

«Все чаще именно Уфа становится местом проведения крупных международных мероприятий, — написал премьер. — В июне республиканская столица принимала Х Форум регионов России и Беларуси, который собрал рекордное количество участников. Приехали делегации из 58 регионов нашей страны и всех областей Беларуси. На прошедшем XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что следующий, ХХ Форум, пройдет в Уфе».

Андрей Назаров отметил, что принимать форум такого высокого уровня — большая честь. Тем более, следующий год станет юбилейным для столицы республики.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"