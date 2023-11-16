Башкортостан занял первое место по количеству побед во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Целью конкурса является выявление, поощрение и распространение применения лучших практик в организации муниципального управления и решении вопросов местного значения, как отметила Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства РБ и министр финансов РБ.

Четыре муниципалитета Башкортостана получили призовые места в двух номинациях:

- В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления" город Октябрьский занял первое место в первой категории, а город Учалы - четвертое место.

- Кашкинское сельское поселение Аскинского района заняло третье место во второй категории.

- В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" город Стерлитамак занял четвертое место в первой категории.

Победители получили признание на федеральном уровне и дополнительное финансовое поощрение для своих муниципальных образований. Их проекты будут опубликованы в сборниках, размещенных на официальных сайтах и распространены по всей стране, чтобы успешный опыт мог быть применен и в других регионах и создать лучшие условия жизни для людей.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22242/

Фото: Сергея Крамскова