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16 Ноября , 15:03

Башкортостан занял первое место по количеству побед во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Ранее стало известно, что в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" город Стерлитамак занял четвертое место в первой категории.

Башкортостан занял первое место по количеству побед во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"
Башкортостан занял первое место по количеству побед во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Целью конкурса является выявление, поощрение и распространение применения лучших практик в организации муниципального управления и решении вопросов местного значения, как отметила Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства РБ и министр финансов РБ.

Четыре муниципалитета Башкортостана получили призовые места в двух номинациях:

- В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления" город Октябрьский занял первое место в первой категории, а город Учалы - четвертое место.

- Кашкинское сельское поселение Аскинского района заняло третье место во второй категории.

- В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" город Стерлитамак занял четвертое место в первой категории.

Победители получили признание на федеральном уровне и дополнительное финансовое поощрение для своих муниципальных образований. Их проекты будут опубликованы в сборниках, размещенных на официальных сайтах и распространены по всей стране, чтобы успешный опыт мог быть применен и в других регионах и создать лучшие условия жизни для людей.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22242/

Фото: Сергея Крамскова 

Башкортостан занял первое место по количеству побед во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"
Башкортостан занял первое место по количеству побед во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"
Башкортостан занял первое место по количеству побед во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"
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"Стерлитамакский рабочий"

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