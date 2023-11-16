Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями избирательных комиссий России

Она была приурочена к 30-летию избирательной системы страны. Президент вручил представителям избирательных комиссий государственные награды. Обращаясь к собравшимся Глава государства сказал, в частности:

"За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная, нормативная база, однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться, и её отличительной чертой всё больше становится максимальная информационная открытость.

Сейчас действует более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК. Они обеспечивают качественно новый уровень доступности, прозрачности избирательных процедур и уже воспринимаются не как новация, а как привычные избирательные стандарты России".

Подробнее о встрече читайте в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72748

Фото: kremlin.ru