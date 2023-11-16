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16 Ноября , 18:15

Путешествие в мир национальной книги

16 ноября в «Мастерской искусств» - модельной библиотеке N 3 - прошла презентация книги заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, кандидата искусствоведения, заведующего кафедрой рисунка и дизайна Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, профессора Марса Лироновича Ахмадуллина.

Путешествие в мир национальной книги
Путешествие в мир национальной книги

М.Л. Ахмадуллин – директор издательства Уфимского государственного нефтяного технического университета, номинант Российского общества «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере культуры и искусства», автор монографии «Искусство национальной книги».


Его разговор с аудиторией, состоявшей из студентов, библиотечных работников и просто читателей, стал увлекательным путешествием в мир национальной книги. Участники встречи узнали о первых рукописных книгах на арабском языке, освежили свои знания о книгопечатании в мире, Европе и России, смогли увидеть визуальные образы разных веков, использованные в издании книг. Уникальные материалы были представлены и по первым типографским опытам в Татарии, Башкирии, Стерлитамаке.


Подробнее о презентации книги профессора Ахмадуллина в одном из ближайших номеров нашей газеты.


Марина Воронова


Фото Марии Андрияновой.

Автор:Марина Воронова
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