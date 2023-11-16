Путешествие в мир национальной книги

М.Л. Ахмадуллин – директор издательства Уфимского государственного нефтяного технического университета, номинант Российского общества «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере культуры и искусства», автор монографии «Искусство национальной книги».



Его разговор с аудиторией, состоявшей из студентов, библиотечных работников и просто читателей, стал увлекательным путешествием в мир национальной книги. Участники встречи узнали о первых рукописных книгах на арабском языке, освежили свои знания о книгопечатании в мире, Европе и России, смогли увидеть визуальные образы разных веков, использованные в издании книг. Уникальные материалы были представлены и по первым типографским опытам в Татарии, Башкирии, Стерлитамаке.



Подробнее о презентации книги профессора Ахмадуллина в одном из ближайших номеров нашей газеты.



Марина Воронова



Фото Марии Андрияновой.