Рабочая встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым

Обсуждались вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории региона.

Один из наиболее масштабных объектов – строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет частью скоростной дороги Казань–Екатеринбург–Тюмень, которая продлит магистраль М-12 Москва–Казань. Новый участок протяжённостью 65 км пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Руководитель Росавтодора поблагодарил управленческую команду республики за эффективное взаимодействие в части оформления земель для новой трассы и переноса инженерных коммуникаций.

– Со своей стороны мы выполним все обязательства, которые Росавтодор взял на себя по строительству автодороги, – отметил Роман Новиков.

На встрече также обсудили завершение проекта Восточного выезда из Уфы. Глава Башкортостана сообщил, что работы ведут по утверждённому графику.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172063.html