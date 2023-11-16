+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
16 Ноября , 18:55

Рабочая встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым

16 ноября в Москве в рамках XVII Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.

Рабочая встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым
Рабочая встреча с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым

 Обсуждались вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории региона.

Один из наиболее масштабных объектов – строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет частью скоростной дороги Казань–Екатеринбург–Тюмень, которая продлит магистраль М-12 Москва–Казань. Новый участок протяжённостью 65 км пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Руководитель Росавтодора поблагодарил управленческую команду республики за эффективное взаимодействие в части оформления земель для новой трассы и переноса инженерных коммуникаций.

– Со своей стороны мы выполним все обязательства, которые Росавтодор взял на себя по строительству автодороги, – отметил Роман Новиков.

На встрече также обсудили завершение проекта Восточного выезда из Уфы. Глава Башкортостана сообщил, что работы ведут по утверждённому графику.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172063.html

 

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru