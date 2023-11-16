Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на XVII форуме «Транспорт России»

В форуме принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты в области транспорта и представители бизнеса.

Деловая программа делегации Башкортостана включает ряд рабочих встреч по вопросам развития транспортной инфраструктуры и участие в пленарной дискуссии «Россия 2035: к новой экономике транспорта».

На форме представлена выставка «Транспорт России», в том числе и стенд Башкортостана. Республиканская экспозиция включает презентации крупнейших инфраструктурных проектов и инициатив.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172052.html