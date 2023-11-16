В 2024 году в Башкирии модернизируют систему службы занятости населения

Новые офисы будут работать в формате кадровых центров «Работа России».



Обновление проведут в рамках проекта Министерства труда РФ. По итогам конкурсного отбора Башкортостан вошёл в число пилотных регионов по комплексной модернизации службы занятости. На эти цели направят порядка 760 млн рублей, в том числе 426 млн рублей – из российского бюджета.





Для подготовки к реализации инициативы создали единый Республиканский центр занятости населения с 68 филиалами во всех городах и районах Башкортостана.

Для посетителей создадут комфортные условия с возможностью использовать цифровые сервисы, а также обеспечат доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, откроют детские уголки.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.