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16 Ноября , 09:20

В 2024 году в Башкирии модернизируют систему службы занятости населения

В 2024 году в Башкортостане модернизируют все центры занятости в рамках  нацпроекта "Демография", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

В 2024 году в Башкирии модернизируют систему службы занятости населения
В 2024 году в Башкирии модернизируют систему службы занятости населения
 Новые офисы будут работать в формате кадровых центров «Работа России».
Обновление проведут в рамках проекта Министерства труда РФ. По итогам конкурсного отбора Башкортостан вошёл в число пилотных регионов по комплексной модернизации службы занятости. На эти цели направят порядка 760 млн рублей, в том числе 426 млн рублей – из российского бюджета. 

Для подготовки к реализации инициативы создали единый Республиканский центр занятости населения с 68 филиалами во всех городах и районах Башкортостана.
 
Для посетителей создадут комфортные условия с возможностью использовать цифровые сервисы, а также обеспечат доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, откроют детские уголки.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
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"Стерлитамакский рабочий"

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