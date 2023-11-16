В администрации Стерлитамака прошли общественные слушания

Слушания состоялись в администрации Стерлитамака. В них участвовали более 90 человек: представители администрации города, науки и городской общественности, а также заместитель генерального директора по технической политике АО «БСК» Ф.И.Афанасьев, В.С.Бурсайлова (Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу).

В выступлении основного докладчика (В.С.Бурсайловой) была дана подробная техническая характеристика проектной документации (на экране демонстрировались основные положения этого документа, графики, диаграммы, фотографии), названы запланированные этапы работ по рекультивации, определены сроки.

Содокладчик Ф.И.Афанасьев разъяснил некоторые детали рекультивации шламонакопителя «Белое море».

От участников слушаний поступили вопросы в устной и письменной форме, на которые были даны исчерпывающие ответы. Все внесённые предложения будут учтены при реализации проекта.

В итоге большинство участников слушаний высказались за реализацию обсуждаемого проекта, понимая, что он позволит улучшить экологическую ситуацию в нашем городе.



Фото пресс-службы администрации Стерлитамака