+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
16 Ноября , 11:00

В администрации Стерлитамака прошли общественные слушания

Первый заместитель главы администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов подписал постановление «О проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проектной документации «Рекультивация шламонакопителя «Белое море» (отсеки 94 и 136 га АО «БСК») в форме общественных слушаний»

В администрации Стерлитамака прошли общественные слушания
В администрации Стерлитамака прошли общественные слушания

Слушания состоялись в администрации Стерлитамака. В них участвовали более 90 человек: представители администрации города, науки и городской общественности, а также заместитель генерального директора по технической политике АО «БСК» Ф.И.Афанасьев, В.С.Бурсайлова (Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу).

В выступлении основного докладчика (В.С.Бурсайловой) была дана подробная техническая характеристика проектной документации (на экране демонстрировались основные положения этого документа, графики, диаграммы, фотографии), названы запланированные этапы работ по рекультивации, определены сроки.

Содокладчик Ф.И.Афанасьев разъяснил некоторые детали рекультивации шламонакопителя «Белое море».

От участников слушаний поступили вопросы в устной и письменной форме, на которые были даны исчерпывающие ответы. Все внесённые предложения будут учтены при реализации проекта.

В итоге большинство участников слушаний высказались за реализацию обсуждаемого проекта, понимая, что он позволит улучшить экологическую ситуацию в нашем городе.

Фото пресс-службы администрации Стерлитамака

Автор:Евгения Дьяконова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru