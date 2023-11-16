Вице-премьер Марат Хуснуллин ознакомился с инфраструктурными проектами Башкортостана

15 ноября на мероприятии заместитель Председателя Правительства страны Марат Хуснуллин посетил выставочный стенд Башкирии.

Глава республики Радий Хабиров рассказал вице-премьеру о ключевых инфраструктурных проектах региона, а также сроках их реализации. Обсудили вопросы своевременного финансирования работ на транспортных объектах и взаимодействия Башкортостана с федеральным центром.

– Важнейший проект – это строительство Восточного выезда из Уфы, – отметил Радий Хабиров в беседе с журналистами. – Для завершения объекта необходимо 2,5 млрд рублей. Мы просили ускорить финансирование. Марат Шакирзянович поддержал нас. Сейчас на этом участке положили асфальт, наносим дорожную разметку. Закончить работы планируем в январе-феврале 2024 года.

Руководитель региона рассказал и о других значимых проектах развития транспортной инфраструктуры Башкортостана.