Неделю бизнеса в Уфе продлят до 2 декабря

Разъяснения по этому поводу дал первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов РБ, который анонсировал участникам программной конференции специальный заключительный день форума. Он будет посвящен координационному совещанию с министрами экономики субъектов Российской Федерации. В работе совещания ожидается участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В рамках мероприятия запланировано 9-часовое совещание-интенсив с его участием, а также главы республики, представителей Государственной Думы и Федерального Собрания РФ. Съезд начнет работу 30 ноября.

Фото: пресс-служба правительства РБ.