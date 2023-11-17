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17 Ноября , 23:26

Неделю бизнеса в Уфе продлят до 2 декабря

На программной конференции предстоящего ХVI Форума «Международная неделя бизнеса 2023», состоявшейся в Торгово-промышленной палате РФ, сообщили, что ее продлят до начала декабря, сообщает пресс-служба правительства республики

Неделю бизнеса в Уфе продлят до 2 декабря
Неделю бизнеса в Уфе продлят до 2 декабря

По информации Республики Башкортостан, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в своем выступлениии сообщил, что в этом году Международная неделя бизнеса будет продлена до 2 декабря и включит в себя специальные дни, посвященные подробному обсуждению экономических вопросов.

Разъяснения по этому поводу дал первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов РБ, который анонсировал участникам программной конференции специальный заключительный день форума. Он будет посвящен координационному совещанию с министрами экономики субъектов Российской Федерации. В работе совещания ожидается участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В рамках мероприятия запланировано 9-часовое совещание-интенсив с его участием, а также главы республики, представителей Государственной Думы и Федерального Собрания РФ. Съезд начнет работу 30 ноября.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

 

 

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