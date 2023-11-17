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17 Ноября , 09:00

Пленарное заседание Форума объединённых культур

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.

Пленарное заседание Форума объединённых культур
Пленарное заседание Форума объединённых культур

Модератором дискуссии выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В числе организаторов форума – Правительство Российской Федерации, Министерство культуры, правительство Санкт-Петербурга. Оргкомитет форума возглавляет Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

По окончании пленарной сессии Владимир Путин осмотрел залы восточного крыла здания Главного штаба, входящего в экспозиционный комплекс Государственного Эрмитажа.

Подробнее читайте в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72757

Фото: kremlin.ru

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