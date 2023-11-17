Семь башен главного здания Межвузовского кампуса получат имена великих ученых

— Мы выходим на финишную прямую по первой очереди кампуса. Концессионером работы осуществляются в рамках контракта генерального подряда с компанией «Уралком». Мы договорились, что к 15 ноября обеспечим готовность помещений к размещению научно-технологического оборудования, — отметил Андрей Назаров.

В 15-этажном здании башни почти все помещения сделаны под ключ, инженерные коммуникации подведены, отопление включено, сейчас идет монтаж оборудования и завоз мебели. Ежедневно в три смены на стройке работают около 600 человек.

В семиэтажном здании IQ-парка идет чистовая отделка, готовы серверные и подсобные помещения. Ведется закупка мебели и дополнительного оборудования, информационных и мультимедийных систем. Ожидается положительное заключение ФАУ Главгосэкспертизы РФ.

Пока атриум первого этажа ждет монтаж эскалатора, рабочие отделывают пол плиткой и ламинатом, по потолку устанавливают светильники. В зоне ресепшена семь планшетов, представляющих семь будущих башен второй очереди. Башни получат имена всемирно известных ученых и соответствующий дизайн.

— В Китае оценили, что именем величайшего ученого Шэнь Ко будет называться одна из 7 башен главного здания кампуса, — подчеркнул премьер-министр, недавно побывавший с деловым визитом в Поднебесной. — Практически все ключевые образовательные организации республики работают с партнерами из Китая, студенты активно проходят обучение по китайскому языку, экономике, менеджменту, медицине. Действуют программы по обмену аспирантами, студентами и докторантами. Поэтому наука и образование станет важной частью сотрудничества Башкортостана и Китая.

Пока готовится к открытию здания IQ-парка, параллельно идет подготовка к строительству второй очереди. Здесь завершены демонтаж подлежащих сносу сооружений и вынос инженерно-коммунальных сетей. Генеральный подрядчик, компания «Эталон», готовится выйти на подготовительные работы. Также одним из основных этапов является получение положительного заключения Главгосэкспертизы на Геномный центр и главное здание.

Проект кампуса - это 146 тыс. кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3500 человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы. Строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22244/