В Башкирии «Единая Россия» обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления

По информации Республики Башкортостан, государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии. Увеличение расходов в бюджете России предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 триллиона рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек. МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере.

Проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» носит социально ориентированный характер. С учетом всех источников поступлений, доходная часть бюджета Башкирии на 2024 год прогнозируется в объеме 289 млрд. рублей, в 2025 году – 285,8 млрд. рублей, в 2026году – 288,2 млрд. рублей. Как отмечает председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина, «безусловно, приоритетные расходы – это социальная составляющая и реализация национальных проектов. Наша республика достаточно активно принимает участие в федеральных программах, национальных проектах, реализует и региональные инициативы. На сегодняшний день финансовый документ рассмотрен всеми профильными Комитетами, которые единогласно поддержали основные параметры бюджета, и рекомендован к рассмотрению в первом чтении». О внесении и рассмотрении бюджета сообщала газета «Республика Башкортостан».

По данным Министерства финансов РБ, на реализацию нацпроектов, связанных с человеческим капиталом, комфортной средой и экономическим ростом, в течение трех ближайших лет планируется направить в общей сложности 60,5 млрд. рублей. В 2024 году на образование планируется направить 78,2 млрд. рублей, расходы на здравоохранение за счет всех источников финансирования составят 113,9 млрд. рублей, на культуру будет выделено 10,6 млрд. рублей. Дорожный фонд в 2024 году получит средства в объеме 29,9 млрд. рублей, система ЖКХ – 26,1 млрд. рублей, а сельское хозяйство –7,9 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба РО «Единая Россия».