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17 Ноября , 15:54

В Межвузовском кампусе будет открыт молодежный бизнес-акселератор

В Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ по инициативе Уфимского государственного нефтяного технического университета откроется Молодежный бизнес-акселератор. Работа будет осуществляться в форме интенсивных программ обучения и поддержки на протяжении ограниченного времени (например, от 3 до 6 месяцев).  

В Межвузовском кампусе будет открыт молодежный бизнес-акселератор
В Межвузовском кампусе будет открыт молодежный бизнес-акселератор

Студенты и разработчики стартап-проектов получат практические навыки и знания в области предпринимательства, маркетинга, финансов, управления и других ключевых аспектов бизнеса. В Молодежном бизнес-акселераторе УГНТУ будут проводиться мероприятия в формате кратких лекций, ворк-шопов, экспертных сессий и мастер-классов.

Молодые предприниматели будут активно работать с трекерами и менторами команд стартап-проектов. Трекер – это эксперт, ответственный за координацию и организацию внутренних процессов, которые команда запускает в ходе акселерации, обеспечивает эффективное взаимодействие и выполнение задач в соответствии с установленными сроками и требованиями.

— Все трекеры и эксперты Молодежного бизнес-акселератора УГНТУ прошли верификацию на платформе Национальной технологической инициативы, что означает высокий уровень профессионализма и компетенций в области акселерации технологических стартапов, — сообщил заместитель руководителя проектного офиса строительства межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких.

В блоки, реализуемые в Молодежном бизнес-акселераторе УГНТУ входят:

1.   Образовательные программы: интенсивные обучающие курсы и мастер-классы, чтобы помочь студентам улучшить свои навыки в области технологического предпринимательства и разработки стартапов.

2.   Менторство: студенты могут получить личного наставника, опытного предпринимателя или эксперта в индустрии, который будет помогать им развивать идеи, давать ценные советы и делиться своим опытом.

3.Доступ к экспертам и консультациям:студенты имеют возможность получить консультацию от экспертов по приоритетным направлениям.

4. Проверка идеи: бизнес-акселератор помогает студентам проанализировать и проверить их идею на практическую применимость и рентабельность. Помощь в проведении маркетинговых исследований, анализе конкуренции и формировании стратегии продукта.

5. Сетевое взаимодействие: участники бизнес-акселератора УГНТУ смогут расширить свою сеть контактов, встретиться с другими предпринимателями, инвесторами и профессионалами из разных отраслей. Это поможет установить нужные связи и открыть новые возможности для партнерства или финансирования технологических стартапов.

6.  Коворкинг и инфраструктура: в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ будет организовано и в рамках бизнес-акселератора рабочее пространство в виде коворкинга, где они смогут работать, обмениваться идеями и сотрудничать с другими предпринимателями.

7.  Формирование бизнес-плана: помощь студентам разработать полноценный бизнес-план, включающий в себя все необходимые аспекты, такие как маркетинг, финансы, операционная деятельность и т.д.

8.Грантовая поддержка и инвестиции:помощь в привлечении финансовых инвестиций, в том числе и грантов, для стартапов. Обеспечение доступа к инвесторам, венчурным фондам и грантовым программам.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22257/ 

 

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