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17 Ноября , 08:38

В Стерлитамаке прошёл праздник родословных

В малом зале Городского дворца культуры прошёл праздник родословных «Шежере байрамы», в котором приняли участие четыре семьи горожан. С момента зарождения этого праздника в 2007 году в нашем городе прошло уже 17 таких форумов родословных. Интернациональное мероприятие объединило две татарские семьи, одну русскую и одну башкирскую семью, представители каждой из которых представили свои родословные, уходящие корнями вглубь веков.

В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных

Род Ягафаровых представила лауреат и дипломант многих международных и республиканских конкурсов, педагог Фаниля Хамитова. О славных представителях ещё одной татарской семьи поведала кандидат химических наук Людмила Туктарова. Весьма содержательным было выступление потомка стерлитамакских купцов Миловановых Евгения Запромётова (об этой купеческой династии в своё время мы уже писали). Наша коллега, заслуженный работник печати и СМИ, корреспондент газеты «Ашкадар» Роза Сафина рассказала о родословной Кубагушевых, в которой есть прославленные воины, композиторы, педагоги, скульпторы.

Фото Тамары Андреевой

В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
В Стерлитамаке прошёл праздник родословных
Автор:Фаяз Юмагузин
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