В Стерлитамаке прошёл праздник родословных

Род Ягафаровых представила лауреат и дипломант многих международных и республиканских конкурсов, педагог Фаниля Хамитова. О славных представителях ещё одной татарской семьи поведала кандидат химических наук Людмила Туктарова. Весьма содержательным было выступление потомка стерлитамакских купцов Миловановых Евгения Запромётова (об этой купеческой династии в своё время мы уже писали). Наша коллега, заслуженный работник печати и СМИ, корреспондент газеты «Ашкадар» Роза Сафина рассказала о родословной Кубагушевых, в которой есть прославленные воины, композиторы, педагоги, скульпторы.

Фото Тамары Андреевой