На площадке Международной недели бизнеса в Башкортостане обсудят перспективы развития преференциальных зон

С 22 по 25 ноября в Уфе пройдёт Международная неделя бизнеса (МНБ), участниками которой станут руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители деловых кругов и официальные делегации из разных стран, включая Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию, Иран и другие. В рамках второго дня деловой программы форума на площадке МНБ состоится отраслевая секция «Заседание экспертной площадки НААИР. Инфраструктура», организаторами которой станут Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) и Корпорация развития Республики Башкортостан.

Спикерами секции выступят заместитель директора Департамента регионального развития Минэкономразвития России Александр Солдатов, представители Минпромторга России, Сопредседатель Правления, директор по развитию Ассоциации индустриальных парков Максим Паздников, заместитель директора по проектно-аналитической работе Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Евгений Кравченко, вице-президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Николай Арбузов, а также руководство свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гомель-Ратон» (Республика Беларусь).

– Основной темой обсуждения станут меры поддержки на инфраструктурных площадках и перспективы развития преференциальных зон. Кроме того, мы разберем возможности применения мер господдержки при создании индустриальных парков и промышленных технопарков, а также механизмы кадрового обеспечения предприятий резидентов. Своими наработками в данных направлениях поделятся и наши коллеги из СЭЗ «Гомель-Ратон», с которыми мы взаимодействуем в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве. Таким образом, отраслевая секция, которую мы организовываем совместно с НААИР, станет площадкой для обмена опытом и разработки стратегии развития преференциальных зон страны, - отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.