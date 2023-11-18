В Стерлитамаке провёл работу «Поезд помощи»

17 ноября в Городском дворце культуры прошёл единый день консультаций для оказания всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и их семьям – «Поезд помощи».

Мероприятие было организовано для жителей всего юга Республики Башкортостан. В первой половине дня, после регистрации, каждого из обратившихся направляли на второй этаж, где в фойе было установлено два десятка столов, за которыми вели приём специалисты по самым разным направлениям.

Во второй половине дня в малом зале состоялось зональное совещание, в котором приняли участие руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», депутат Госсобрания – Курултая РБ Гульнур Кульсарина, Президент Адвокатской палаты РБ, участник СВО Булат Юмадилов, руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей г. Стерлитамак Евгения Долгих, заместители глав администраций близлежащих городов и районов, представители республиканских министерств и ведомств.

Открывая брифинг, заместитель главы по связям с общественностью администрации ГО г.Стерлитамак РБ Павел Шорохов проинформировал его участников о том, что в течение дня сюда обратилось порядка 120 человек. Что свидетельствует об актуальности таких акций.

«Наша основная задача – оказать помощь по правовым, медицинским, психологическим вопросам участникам СВО и членам их семей, – сказала Гульнур Галинуровна, ознакомив присутствующих с деятельностью фонда. – Самыми актуальными сегодня были вопросы, касающиеся оформления удостоверения участника боевых действий, вопросы к военкомату. А в целом, мы уже приняли более 11 тысяч обращений, из которых порядка 10 тысяч решены».

В республике принято решение о строительстве своего военного госпиталя. Другое направление деятельности Фонда – развитие паралимпийских видов спорта, которые должны помочь инвалидам – участникам боевых действий быстрее адаптироваться и вести более активный образ жизни.

«Оказание юридической помощи по всем направлениям – наша приоритетная задача», – так охарактеризовал деятельность Адвокатской палаты РБ его президент, участник СВО Булат Юмадилов. Эту работу курирует сам вице-президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Дмитрий Александрович Кисилёв.

Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей ГО г. Стерлитамак Евгения Долгих напомнила о том, что в центр могут обращаться как те, кто нуждается в такой поддержке, так и те, кто желает её оказать. Здесь на постоянной основе работают юристы, психологи, социальные координаторы и другие специалисты.

На встрече поднимались вопросы, связанные с поступлением в вузы, перевода с коммерческого на бюджетное обучение, по санаторно-курортному лечению, состоянию здоровья родителей участников СВО, обеспечения дровами жителей сельских местностей. Специалист национального банка разъяснила о порядке начисления выплат участникам СВО и кредитных каникул, списании кредитов погибших бойцов.

Под занавес совещания слово было дано прибывшему в отпуск участнику СВО, кавалеру ордена М.Шаймуратова командиру роты Руслану Г., который в кратком выступлении поблагодарил всех за поддержку и помощь горожан. Старшина Сергей И. был награждён медалью М.Шаймуратова.

Фото Глеба Бикметова