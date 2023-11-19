В Межвузовском кампусе Уфы будут создавать биоэквиваленты органов и тканей человека

Лаборатория уже начала работу в апреле нынешнего года на базе вуза и на данном этапе проводятся несколько проектов, в частности, создание биоинженерной роговицы и подбор клеток и гелей для создания ткане-инженерного хряща.

В лаборатории создают биомиметические органы и ткани с регенеративной целью. Это биоэквивалент, максимально похожий по строению и функции на ткань или орган пациента, который планируется использовать с целью восстановления или регенерации, а также для тестирования потенциальных лекарственных средств (драгкандидатов) и изучения механизмов понимания патогенеза заболеваний.

Работа лаборатории также выполняет импортозамещающие цели. Таким образом это поможет сделать менее дорогостоящими некоторые технологии или лекарственные средства, сделать их более доступными для потребителя.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22265/