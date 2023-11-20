Башкирия заключит соглашение о поставках сельхозпродукции с Китаем

Соглашение об этом будет подписано 23 ноября в Уфе в рамках XVI Международной недели бизнеса (МНБ–2023).

Заместитель Премьер-министра Правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов считает, что сегодня Китай – самое перспективное направление для экспорта сельскохозяйственной продукции из Башкортостана.

В документе приоритетным направлением сотрудничества является организация поставок сельхозпродукции на территорию Китайской Народной Республики, а именно масложировой продукции (подсолнечное и рапсовое масло, шрот), мясной продукции и ее субпродуктов, сахара, сухих молочных продуктов и семян многолетних трав. Приоритетным направлением по соглашению также является создание новых рабочих мест в рамках реализации совместных инвестиционных проектов.

Напомним, в Конгресс-холле Торатау с 22 по 24 ноября пройдет Международная неделя бизнеса.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22274/