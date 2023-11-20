Будущее глазами СМИ обсудят на Международной неделе бизнеса-2023 в Уфе

Встреча будет посвящена обсуждению будущего «четвертой власти», обзору мировых тенденций, а также формированию положительного имиджа партнерства с Россией, с учетом текущей геополитической ситуации. Модератором секции выступит директор по коммуникациям АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда.

— Мне выпала честь модерировать эту дискуссию, надеюсь, что она получится очень жаркой и интересной. Очень приятно, что будут участвовать журналисты не только из России, но и из соседних стран, это Беларусь и Казахстан. Мы будем обсуждать тему «четвертой власти» и будущего журналистики в нынешних информационных реалиях, сейчас перенасыщенное информационное поле. Очень важно, чтобы эта сессия получила серьезный медиа-эффект, — отметил Сергей Коляда.

Свое участие подтвердили ТАСС, Forbs Russia, ФедералПресс, КоммерсантЪ, ВКонтакте, РБК, Комсомольская правда, «Россия сегодня» в Республике Беларусь и международное информационное агентство Казинформ.

Напомним, с 22 по 25 ноября в Уфе пройдет Международная неделя бизнеса.

Регистрация участников проходит на официальном сайте Международной недели бизнеса по ссылке.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22277/