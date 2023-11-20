Главную аллею ВДНХ в Москве украсила ёлка из Башкирии

Одной из первых на главной аллее ВДНХ в столице России появилась елка из Башкирии, которая сразу привлекла к себе внимание необычным нарядом. Ёлку нарядили башкирскими музыкальными инструментами, национальными куклами, украшениями и орнаментом.

– Замечательная идея – использовать башкирские национальные инструменты в качестве украшений, - поделился мастер по работе с деревом Альфир Галиакберов. - Они показывают нашу самобытность и культуру. Любой умелец сможет снять музыкальный инструмент с нашей елки и сыграть на нем.

Фото Никиты Холкина.

Источник: Молодёжная газета РБ