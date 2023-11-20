Наталья Демченко: Неделя бизнеса в Уфе — грандиозное событие

В интервью пресс-службе МНБ она отметила, что предстоящее событие представляется ей масштабным и продуктивным.

Наталья Демченко подчеркнула, что на прошедшем 19-м Форуме межрегионального сотрудничества в Казахстане президент России Владимир Путин анонсировал, что следующий, 20-й Форум, пройдет в Уфе. «Все знают, что Республика Башкортостан занимает лидирующие позиции в экономике страны», — подчеркнула она, тем самым отметив и перспективы предстоящей Недели бизнеса.

Международная неделя бизнеса, по мнению Натальи Демченко, платформа, которая объединяет представителей делового сообщества и помогает активно развиваться и реализовывать самые смелые идеи, укрепляя позиции в мире бизнеса. «Всех вас ждем. Будем рады! До встречи!» — пригласила она на форум.

Напомним, форум пройдет с 22 ноября по 1 декабря на площадке Конгресс-холла «Торатау».

Скан видео с интервью Натальи Демченко.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"