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20 Ноября , 15:16

Наталья Демченко: Неделя бизнеса в Уфе — грандиозное событие

Член Московского отделения Совета «Деловой России», председатель комитета по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения «Деловой России» Наталья Демченко пригласила деловые круги страны и зарубежья посетить Международную неделю бизнеса в Уфе.

Наталья Демченко: Неделя бизнеса в Уфе — грандиозное событие
Наталья Демченко: Неделя бизнеса в Уфе — грандиозное событие

В интервью пресс-службе МНБ она отметила, что предстоящее событие представляется ей масштабным и продуктивным. 

Наталья Демченко подчеркнула, что на прошедшем 19-м Форуме межрегионального сотрудничества в Казахстане президент России Владимир Путин анонсировал, что следующий, 20-й Форум, пройдет в Уфе. «Все знают, что Республика Башкортостан занимает лидирующие позиции в экономике страны», — подчеркнула она, тем самым отметив и перспективы предстоящей Недели бизнеса.

Международная неделя бизнеса, по мнению Натальи Демченко, платформа, которая объединяет представителей делового сообщества и помогает активно развиваться и реализовывать самые смелые идеи, укрепляя позиции в мире бизнеса. «Всех вас ждем. Будем рады! До встречи!» — пригласила она на форум.

Напомним, форум пройдет с 22 ноября по 1 декабря на площадке Конгресс-холла «Торатау».

Скан видео с интервью Натальи Демченко.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Автор:Ирина Петрова
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