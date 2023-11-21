Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работника налоговой службы

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником! Налоговая служба сегодня – это важнейшее звено финансовой системы страны. От вашего профессионализма и квалификации зависит социально-экономическая стабильность нашего города и республики.

Федеральная налоговая служба постоянно совершенствуется, вводятся новые, удобные для жителей, информационные системы.Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Спасибо вам за ваш труд и бесценный опыт, который вы передаёте молодым специалистам. Уважаемые работники налоговой службы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо нашего Отечества!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.