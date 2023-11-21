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21 Ноября , 14:17

Передача регионам новой техники для системы общественного транспорта

20 ноября Президент РФ Владимир Путин  по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвящённом передаче 12 российским регионам новой техники в целях обновления их общественного транспорта.

Передача регионам новой техники для системы общественного транспорта
Передача регионам новой техники для системы общественного транспорта

В мероприятии участвовали главы пяти субъектов Федерации: Амурской, Волгоградской, Нижегородской и Оренбургской областей, Чеченской Республики. Техника передана также Республике Башкортостан, Калужской, Мурманской, Новосибирской и Ростовской областям, Пермскому и Ставропольскому краям. Всего 12 субъектов Федерации получили почти 570 единиц автобусов, троллейбусов, электробусов.

"От чёткой, надёжной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным", - в частности отметил Президент. 

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72768

Фото: kremlin.ru

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