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21 Ноября , 14:38

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым

Глава ФНС информировал Президента о результатах работы ведомства в текущем году.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым

По итогам 10 месяцев ФНС перечислила в бюджет уже 37,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства.

В начале встречи Путин поинтересовался у Егорова о том, какие у ФНС прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет РФ по итогам 2023 года. 

 "Мы видим по результатам 10 месяцев, что мы уже вышли на 37,6 триллиона. Это плюс, по сути, 3,6 триллиона рублей к прошлому году", - сказал Егоров. По его словам, налоговикам удастся выйти на прогнозный показатель в 46 триллионов рублей по итогам года. "Для этого есть все основания", - сказал глава ФНС.

Отвечая на вопрос президента, он также заявил, что ненефтегазовые доходы сформируют основной доход. "3,2 триллиона роста составят", - уточнил глава ФНС.

"Налог на прибыль, если говорить о ненефтегазовых доходах, - плюс 20 процентов. НДС - плюс 11, - перечислил Егоров. - Страховые взносы - плюс 29 процентов. Там плюс платежи за прошлый год, по которым отсрочку людям делали, компаниям по тому году. НДФЛ - рост 13 процентов, что соответствует общему росту зарплаты в стране".

Путин назвал это хорошей тенденцией.
 
Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72772
 
Фото: kremlin.ru
 
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