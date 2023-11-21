Внеочередной саммит БРИКС

Выступление Президента России

В.Путин: Уважаемый господин Рамафоза! Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Считаем весьма своевременной инициативу Президента ЮАР как действующего председателя БРИКС созвать внеочередной саммит нашего Объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа.

Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, – это вызывает, конечно, особые чувства. Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединённых Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного «квартета» международных посредников.

Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить «палестинский узел». Из-за саботажа решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств – Израиля и Палестины, – уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства.