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21 Ноября , 18:00

Внеочередной саммит БРИКС

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

Внеочередной саммит БРИКС
Внеочередной саммит БРИКС

Выступление Президента России

В.Путин: Уважаемый господин Рамафоза! Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Считаем весьма своевременной инициативу Президента ЮАР как действующего председателя БРИКС созвать внеочередной саммит нашего Объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа.

Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, – это вызывает, конечно, особые чувства. Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединённых Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного «квартета» международных посредников.

Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить «палестинский узел». Из-за саботажа решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств – Израиля и Палестины, – уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства.

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"Стерлитамакский рабочий"

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