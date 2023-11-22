1 декабря - День памяти погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах

Общественная организация «Набат» была основана в 1998 году группой единомышленников во главе с ныне покойным Александром Анатольевичем Подобным. Это была одна из первых в России ветеранских организаций. «Набат» и по сей день продолжает уделять большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи, поддерживает участников боевых действий и их родственников.



Сегодня «Набат» помогает участникам специальной военной операции и членам их семей.



1 декабря в Стерлитамаке пройдут памятные мероприятия:



- в 10-00 в парке Победы состоится возложение цветов к стеле воинам-интернационалистам;

- в 11-00 – посещение мест захоронений погибших военнослужащих;

- в 18-00 в Городском дворце культуры начнётся памятный вечер с выступлением группы «Ростов».