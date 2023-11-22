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22 Ноября , 14:30

1 декабря - День памяти погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах

В этот день 25 лет исполняется стерлитамакской общественной организации «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской Республике «Набат»

1 декабря - День памяти погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах
1 декабря - День памяти погибших в Чеченской Республике и других локальных конфликтах

Общественная организация «Набат» была основана в 1998 году группой единомышленников во главе с ныне покойным Александром Анатольевичем Подобным. Это была одна из первых в России ветеранских организаций. «Набат» и по сей день продолжает уделять большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи, поддерживает участников боевых действий и их родственников.

Сегодня «Набат» помогает участникам специальной военной операции и членам их семей.

1 декабря в Стерлитамаке пройдут памятные мероприятия:

- в 10-00 в парке Победы состоится возложение цветов к стеле воинам-интернационалистам;
- в 11-00 – посещение мест захоронений погибших военнослужащих;
- в 18-00 в Городском дворце культуры начнётся памятный вечер с выступлением группы «Ростов».

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