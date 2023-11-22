Андрей Назаров открыл Международную неделю бизнеса в Уфе

В своей речи премьер-министр РБ отметил, что в мире нарастающей турбулентности Башкортостан смог добиться сохранения макроэкономической устойчивости региональной экономики.

— Так, прирост инвестиций в Башкортостане за последние четыре года составил 40%. А их стоимостной объем удвоился. Мы четвертые в стране по рейтингу инвестиционного климата и на третьем месте по эффективности промышленной политики. В числе лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. Республика поддерживает внешнеторговые отношения более чем со 100 странами. При этом основной упор делается на не сырьевые неэнергетические товары, их доля в общем объеме увеличилась в 1,5 раза. Фактически наш регион адаптировался к новым вызовам и сегодня мы можем смело смотреть в будущее. Республика открыта для всех желающих. Мы готовы обсуждать любые инициативы и возможности сотрудничества, — заявил Андрей Назаров.

Вместе с председателем башкирского правительства в открытии XVI Международной недели бизнеса дали врио министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь, Председатель правления российско-турецкого торгового дома «РОСТ» Кадир Куртулуш, Президент ООО «Кханс Интернешнл Груп», Советник Министерства высшего образования штата Уттар-Прадеш (Индия) Кхан Фаисал, Председатель Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Государственной Думы РФ Сергей Морозов, Исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Андрей Канавский.

Врио министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь отметил, что российские инвестиции в Республику Беларусь радуют десятикратными процентами прироста, что свидетельствует о большом доверии двух государств друг к другу.

К церемонии запуска Международной недели бизнеса организаторы подошли креативно. На форуме работает футуристичный концентратор прогнозов на будущее — интерактивная сфера. По специальному QR-коду можно оставить свой собственный прогноз на послезавтра в мире бизнеса, экономики и инвестиционной политики. Торжественно открывая мероприятие, представители государств-участников вместе коснулись интерактивного шара и отправили послание в будущее — пожелание будущим поколениям следовать главным принципам Международной Недели Бизнеса.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"