Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» посетили Республиканский музей Боевой славы

Затем военнослужащие посетили Республиканский музей Боевой славы. Участники встречи обсудили тему возвращения неонацизма.
- В то время считалось, что нацизм побежден, но, к сожалению, в наши дни он возродился, - рассказывает руководитель учреждения. – И нашим ребятам пришлось снова взять оружие и выйти на бой, чтобы сдержать врага и не допустить его проникновения на нашу территорию.
Ильшат Утяев подчеркнул, что все в истории очень взаимосвязано.
В музее есть экспозиция, посвящённая участникам СВО. Этовещи, которые сами бойцы передали учреждению. Сотрудники учреждения распределяют переданные экспонаты по разделам, категориям, направлениям и создают условия для бережного хранения.
На стендах выставки представлены герои Российской Федерации.
- Встреча была душевной. Бойцы были очень впечатлены, что у нас есть такая экспозиция. Некоторые передали в музей личные вещи, элементы обмундирования, шевроны, на которых мы попросили написать свои позывные, - рассказал руководитель учреждения.
С участниками СВО пообщались студенты Башкирского экономического юридического колледжа, которые пришли в музей на лекторий.
После продолжительной беседы студенты колледжа проводили защитников бурными аплодисментами и пожеланиями вернуться с победой целыми и невредимыми.
Фото предоставлено коллективом Республиканского музея Боевой славы.
Источник: Молодёжная газета РБ