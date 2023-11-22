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22 Ноября , 11:52

Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» посетили Республиканский музей Боевой славы

21 ноября участники специальной военной операции, находясь в краткосрочном отпуске, возложили цветы к Скорбящей матери.

Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» посетили Республиканский музей Боевой славы
Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» посетили Республиканский музей Боевой славы

Затем военнослужащие посетили Республиканский музей Боевой славы. Участники встречи обсудили тему возвращения неонацизма.

- В то время считалось, что нацизм побежден, но, к сожалению, в наши дни он возродился, - рассказывает руководитель учреждения. – И нашим ребятам пришлось снова взять оружие и выйти на бой, чтобы сдержать врага и не допустить его проникновения на нашу территорию.

Ильшат Утяев подчеркнул, что все в истории очень взаимосвязано.

В музее есть  экспозиция, посвящённая участникам СВО. Этовещи, которые сами бойцы передали учреждению. Сотрудники учреждения распределяют переданные экспонаты по разделам, категориям, направлениям и создают условия для бережного хранения.

На стендах выставки представлены герои Российской Федерации.

- Встреча была душевной. Бойцы были очень впечатлены, что у нас есть такая экспозиция. Некоторые передали в музей личные вещи, элементы обмундирования, шевроны, на которых мы попросили написать свои позывные, - рассказал руководитель учреждения.

С участниками СВО пообщались студенты Башкирского экономического юридического колледжа, которые пришли в музей на лекторий.

После  продолжительной  беседы студенты колледжа проводили защитников бурными аплодисментами и пожеланиями вернуться с победой целыми и невредимыми.

Фото предоставлено коллективом Республиканского музея Боевой славы.

Источник: Молодёжная газета РБ

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