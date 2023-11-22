Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» посетили Республиканский музей Боевой славы

Затем военнослужащие посетили Республиканский музей Боевой славы. Участники встречи обсудили тему возвращения неонацизма.

- В то время считалось, что нацизм побежден, но, к сожалению, в наши дни он возродился, - рассказывает руководитель учреждения. – И нашим ребятам пришлось снова взять оружие и выйти на бой, чтобы сдержать врага и не допустить его проникновения на нашу территорию.

Ильшат Утяев подчеркнул, что все в истории очень взаимосвязано.

В музее есть экспозиция, посвящённая участникам СВО. Этовещи, которые сами бойцы передали учреждению. Сотрудники учреждения распределяют переданные экспонаты по разделам, категориям, направлениям и создают условия для бережного хранения.

На стендах выставки представлены герои Российской Федерации.

- Встреча была душевной. Бойцы были очень впечатлены, что у нас есть такая экспозиция. Некоторые передали в музей личные вещи, элементы обмундирования, шевроны, на которых мы попросили написать свои позывные, - рассказал руководитель учреждения.

С участниками СВО пообщались студенты Башкирского экономического юридического колледжа, которые пришли в музей на лекторий.

После продолжительной беседы студенты колледжа проводили защитников бурными аплодисментами и пожеланиями вернуться с победой целыми и невредимыми.

Фото предоставлено коллективом Республиканского музея Боевой славы.

Источник: Молодёжная газета РБ