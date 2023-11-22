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22 Ноября , 11:48

Инвестор в Благоварском районе получил участок площадью 328 га без торгов для выращивания зерновых и технических культур

Компания «Башкирская житница» и Минземимущество Республики Башкортостан подписали договор аренды земельного участка в Благоварском районе общей площадью 3,2 млн кв.м. без торгов.

Инвестор в Благоварском районе получил участок площадью 328 га без торгов для выращивания зерновых и технических культур
Инвестор в Благоварском районе получил участок площадью 328 га без торгов для выращивания зерновых и технических культур

Комапния собирается вложить в выращивание пшеницы, рапса, ячменя и сахарной свеклы 60 млн рублей из собственных средств. 50 млн необходимы для обновления материально-технической базы в 2023 году, еще около 10 млн — для посева культур и обработки полей.

По планам, ООО «Башкирская житница» создаст 3 новых рабочих места и будет ежегодно реинвестировать в производство по 10 млн рублей на протяжении следующих 20 лет. Проект направлен на создание условий для конкурентоспособного и устойчивого развития механизма импортозамещения в агропромышленном секторе и имеет право претендовать на получение земли на льготных условиях.

– Сельхозпредприятие «Башкирская Житница» специализируется на производстве продукции растениеводства, поэтому рост земельных угодий, пашни является необходимым условием для развития хозяйства, – говорит заместитель министра сельского хозяйства РБ Фавзят Ханнанов. – Отрадно, что в регионе есть такой инструмент поддержки инвесторов, как предоставление в аренду земельных участков по упрощенной процедуре без торгов. Это уже стало весомым подспорьем для инвестпроектов аграрного профиля, намеревающихся наращивать производство. Хозяйство «Башкирская Житница» с 2022 по 2026 год планирует увеличить производство продукции растениеводства в 2,5 раза.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22326/

 

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