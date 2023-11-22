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22 Ноября , 16:12

Памяти Роберта Ишмакова

Сегодня после тяжёлой и продолжительной болезни на 63-м году жизни скончался Роберт Ишмаков – легенда хореографического искусства Республики Башкортостан.

Памяти Роберта Ишмакова
Памяти Роберта Ишмакова

Всю свою сознательную жизнь Роберт Минигазиевич посвятил искусству танца и воспитанию подрастающего поколения. Уроженец Стерлитамака, выпускник Куйбышевского государственного института культуры, он многие годы работал преподавателем в республиканском колледже культуры и искусства города Стерлитамак. Роберт Минигазиевич - основатель и бессменный руководитель Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, Народного хореографического театра-студии «Солнышко». Этот коллектив хорошо известен не только в нашей стране, но и за её пределами.


Р. М. Ишмаков награждён Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан, в 2002 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». В нём прекрасно сочетались доброта и строгость, требовательность и любовь к искусству. За свою педагогическую деятельность Роберт Минигазиевич поставил множество ярких запоминающихся хореографических композиций. Сюжетность, эстетика и техничность исполнения, высокий уровень подготовки его воспитанников неизменно способствовали завоеванию коллективом престижных наград на всевозможных конкурсах и фестивалях.


Роберт Минигазиевич Ишмаков был душой творческого коллектива городского Дворца культуры. Его талант и мастерство вдохновляли и удивляли не только коллег, но и зрителей. Чуткое сердце, доброта и понимание - это те качества, которые в нём ценили все! Роберт Минигазиевич Ишмаков являлся удивительно талантливым балетмейстером, педагогом, руководителем и преданным своей профессии человеком. В последние два десятилетия он был преподавателем Детской школы искусств, прививая детям любовь к танцу. Глубоко скорбим о тяжёлой утрате и выражаем искренние соболезнования семье покойного.


Память о Роберте Минигазиевиче будет жить в сердцах поклонников его творчества, коллег и многочисленных учеников.

Отдел культуры администрации городского округа, коллектив СГДК, преподаватели Детской школы искусств Стерлитамака.

Автор:Марина Воронова
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