Прошли переговоры Президента РФ Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном

21 ноября переговоры начались с беседы лидеров в формате тет-а-тет. Консультации продолжились с участием членов делегаций в формате рабочего завтрака.

Владимир Путин также вручил Президенту Республики Таджикистан государственную награду Российской Федерации – орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

По итогам встречи на высшем уровне подписан пакет документов. Кроме того, Владимир Путин и Эмомали Рахмон сделали заявления для прессы.

22 ноября состоялся неформальный завтрак лидеров двух стран.