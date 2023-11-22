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22 Ноября , 14:43

Школьников Башкирии научат использовать нейросети для анализа большого массива изображений

В Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 1 пройдет открытый урок «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

Школьников Башкирии научат использовать нейросети для анализа большого массива изображений
Школьников Башкирии научат использовать нейросети для анализа большого массива изображений

Школьники познакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения.

Урок построен на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей. Урок состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В начале урока участникам расскажут, что такое нейросети и компьютерное зрение, как большие данные обрабатываются при помощи облачных сервисов и где эти данные хранятся. Затем школьники перейдут к практике: будут настраивать виртуальные машины, обучать нейросети и собирать из облачных сервисов приложение, которое сможет распознать животных на фотографиях.

Материалы «Урока Цифры» адаптированы для учеников от 1-го до 11-го классов: задания отличаются по объему и уровню сложности. Они будут доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно или с родителями.

Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

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