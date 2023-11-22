В рамках Международной недели бизнеса в Башкортостане обсудят меры государственной поддержки бизнеса

Цифровизация: вчера, сегодня, завтра» с участием заместителя генерального директора АО «Корпорация МСП» Андрея Железнякова. Участники мероприятия обсудят реализацию мер поддержки для бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На сессии расскажут о Цифровой платформе МСП.РФ и чем она полезна предпринимателям региона, финансовых мерах, действующих для бизнеса в настоящее время, защите прав предпринимателей, а также ответят на вопросы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 13:30, круглый зал, - 1 этаж по адресу: ул. Заки Валиди, 2.

Зарегистрироваться и ознакомиться с более подробной информацией о деловой и культурной программе XVI Международной недели бизнеса можно на официальном сайте: https://ibw-bashkortostan.com. По всем вопросам можно обращаться в единый контактный центр мероприятия по электронной почте [email protected] или телефону +7 800 101 10 11.

Подключиться к экспертной сессии можно онлайн. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.