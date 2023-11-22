В столице Башкирии проведут ярмарку вакансий для сотрудников торговли, общественного питания и сферы услуг

Сокращение числа бедных людей в России вдвое, то есть до 6,5% к 2030 году - одна из целей нацпроекта "Демография".



– На ярмарке работодатели предложат вакансии по таким специальностям как заведующий производством, инженер по охране труда, пекарь, буфетчик, машинист моечных машин, шеф-повар, товаровед, изготовитель полуфабрикатов, администратор зала, инженер-технолог, кухонный рабочий, кассир, официант, продавец – всего будет предложено около тысячи вакансий по 56 специальностям.





Место проведения ярмарки вакансий: выставочный комплекс «Уфа ЭКСПО», ул. Менделеева, 158, 2 этаж. Дата и время проведения: 23 ноября, с 10:00 до 18:00.



Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Фото Эльвиры Рахимовой из архива "СР"