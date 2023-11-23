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23 Ноября , 14:00

Башкирия во время Международной недели бизнеса предлагает прорыв в монетизации интеллектуальной собственности

Крупные  инвестиции приходят в компании и на территории, обладающие большой долей интеллектуальной защищенной собственности. В этом смысле РБ владеет гигантским недооцененным потенциалом привлечения инвестиций, но эксперты видят пути оценки нематериальных активов, кратно увеличивающих капитализацию компаний. Эти вопросы в рамках начавшейся в Уфе Международной недели бизнеса обсуждали ведущие российские инновационные специалисты на стратегической сессии «Интеллектуальная собственность как инструмент развития бизнеса».

Башкирия во время Международной недели бизнеса предлагает прорыв в монетизации интеллектуальной собственности
Башкирия во время Международной недели бизнеса предлагает прорыв в монетизации интеллектуальной собственности

Организатором мероприятия стали  БРО ООО «Деловая Россия» и НП «Деловой союз экспертов в области интеллектуального сопровождения бизнеса». Главной точкой дискуссии стал поиск способа переноса стоимости нематериальных активов, к которым относятся патенты, лицензии на добычу, бренд и авторские свидетельства, в капитализацию компании. Россия в поисках масштабных инвестиций одновременно учится защищать свою интеллектуальную собственность, тем более что по числу своих «Кулибиных» и «Илонов Масков» страна всегда была в мировых лидерах.

Неслучайно, задавшись целью обретения технологического суверенитета, особенно после экономического отрезвления на фоне недружественных санкций, российский бизнес обнаружил массу белых пятен в области защиты интеллектуальных прав и их монетизации. В то время как, по данным последних исследований, в том же Китае доля нематериальных активов в стоимости компаний достигла 78%.

Тому, чтобы в России сформировался активный рынок нематериальных активов, а интеллектуальная собственность стала инвестиционным стимулом, стали активно способствовать законодатели. И революционные законопроекты уже на подходе.

Участники сессии приняли обращение к Правительству Башкортостана с предложением создать в республике Корпорации «НМА ХАБ», чтобы сохранить лидерство Башкирии в коммерциализации интеллектуальной собственности.

Больше фото на https://ibw-bashkortostan.com/photo/164/

Дмитрий Волков.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/14589/

 

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