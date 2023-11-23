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23 Ноября , 11:53

Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что готов аплодировать Башкирии стоя

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов высоко оценил мощную управленческую команду Башкирии.

Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что готов аплодировать Башкирии стоя
Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что готов аплодировать Башкирии стоя

Его выступление прозвучало на пленарном заседании «Послезавтра. Глазами бизнеса» XVI Международной недели бизнеса.  Депутат  отметил, что республика по многим показателям входит в число лидеров.

— Чтобы создать страну-лидера, нужны регионы-лидеры, — сказал, в частности, он. — Такие, например, как Башкортостан. Вчера и сегодня я посетил целый ряд предприятий, объекты придорожного сервиса. Я 17 лет отработал губернатором и человек далеко не сентиментальный, но даже мне хочется стоя поаплодировать и Радию Хабирову, и Андрею Назарову: они молодцы! Если все субъекты Российской Федерации будут такими, мы, конечно, будем страной-лидером!

В свою очередь  премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров рассказал, что за последние четыре года прирост инвестиций в Башкортостане составил 40 процентов. Башкортостан занимает третье место по эффективности промышленной политики. Башкирия располагает  огромным потенциалом  для развития придорожного сервиса, что связано с закрытием границ и ростом внутреннего туризма, добавил вице-премьер — министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов.

Источник: Газета "республика Башкортостан"

Фото: пресс-центр МНБ-2023.

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"Стерлитамакский рабочий"

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