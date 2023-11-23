Объем экспорта башкирской продукции АПК в Китай в 2023 году может вырасти до 100 тыс. тонн

Китай на встрече представляли директор Китайского центра развития международной торговли и коммерции Ли Яньцзюнь, заместитель директора Китайского центра развития международной торговли и коммерции Ли Чжилэй и председатель правления компании с ограниченной ответственностью «Хэнфэн Хэпин Шие» Ли Вэй.

– У нас достаточно хорошие взаимоотношения с Китаем. Мы активно экспортируем в вашу страну подсолнечное и рапсовое масла, сухое молоко. Ведём переговоры по говядине. Проходим все сертификации, мониторинги, предъявляемые России со стороны КНР. Видим сильнейшую конкуренцию, поэтому заходим на китайский рынок с натуральной качественной продукцией.

Представители Китая отметили большие перспективы взаимоотношений Башкортостана с Китаем.

– У нас есть большие ожидания по поставкам сельхозпродукции из Башкортостана, – отметили китайские участники встречи. – Мы готовы закупать более млн тонн говядины, что касается куриных лапок и другой мясной продукции, то и здесь много возможностей для развития. В этом вопросе необходимо обеспечить заморозку мясной продукции. Продукция российского рынка считаетс я качественной. Население Китая очень большое, и по озвученным наименованиям продукции Китай может закупать все большие и большие объемы.

Также представители Китая подтвердили возможности для наращивания поставок из Китая сельскохозяйственной техники и оборудования, проявили интерес к поставкам кукурузного зерна.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22332/