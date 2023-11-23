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23 Ноября , 09:36

Объем экспорта башкирской продукции АПК в Китай в 2023 году может вырасти до 100 тыс. тонн

В  прошлом году Башкирия экспортировала в Китай 11 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), за 9 месяцев 2023 года показатель вырос до 70 тыс. т., а по итогам 2023 года может достичь и 100 тыс. т., отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на встрече с представителями Китайского центра развития международной торговли и коммерции. Мероприятие состоялось 22 ноября в рамках XVI Международной недели бизнеса (МНБ-2023), которая проходит в Уфе с 22 ноября по 1 декабря.

Объем экспорта башкирской продукции АПК в Китай в 2023 году может вырасти до 100 тыс. тонн
Объем экспорта башкирской продукции АПК в Китай в 2023 году может вырасти до 100 тыс. тонн

Китай на встрече представляли директор Китайского центра развития международной торговли и коммерции Ли Яньцзюнь, заместитель директора Китайского центра развития международной торговли и коммерции Ли Чжилэй и председатель правления компании с ограниченной ответственностью «Хэнфэн Хэпин Шие» Ли Вэй.

– У нас достаточно хорошие взаимоотношения с Китаем. Мы активно экспортируем в вашу страну подсолнечное и рапсовое масла, сухое молоко. Ведём переговоры по говядине. Проходим все сертификации, мониторинги, предъявляемые России со стороны КНР. Видим сильнейшую конкуренцию, поэтому заходим на китайский рынок с натуральной качественной продукцией. 

Представители Китая отметили большие перспективы взаимоотношений Башкортостана с Китаем. 

– У нас есть большие ожидания по поставкам сельхозпродукции из Башкортостана, – отметили китайские участники встречи. – Мы готовы закупать более млн тонн говядины, что касается куриных лапок и другой мясной продукции, то и здесь много возможностей для развития. В этом вопросе необходимо обеспечить заморозку мясной продукции. Продукция российского рынка считаетс я качественной. Население Китая очень большое, и по озвученным наименованиям продукции Китай может закупать все большие и большие объемы. 

Также представители Китая подтвердили возможности для наращивания поставок из Китая сельскохозяйственной техники и оборудования, проявили интерес к поставкам кукурузного зерна.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22332/

 

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