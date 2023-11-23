Послезавтра глазами бизнеса: на пленарном заседании Международной недели бизнеса в Уфе эксперты дали экономический прогноз на будущее

Первое направление – дебюрократизация, максимальное упрощение процедур ведения бизнеса. В Башкирии запустили Программу защиты и поощрения капиталовложений, в 6 раз сократили количество предоставляемых инвестором документов и более чем в 2 раза ускорили процесс принятия решений о предоставлении преференций и земельных участков, рассказал спикер.

Второе - стремление к цифровой и технологической сингулярности, цифровизации всех сфер жизни и экономики. Башкортостан является лидером федерального рейтинга цифровой зрелости. Бизнес в регионе активно использует «цифру» во всех сферах. Формируются сквозные цифровые экосистемы, в том числе проект «ЦУР. Бизнес», который объединит все ресурсы без дублирования функций на одной платформе. Технологический прорыв рассматривается в контуре и Межвузовского студенческого кампуса как экосистемы новых форматов обучения и научно-исследовательских коллабораций.

Третий тренд - проникновение финтеха во все сферы бизнеса. Бурное развитие получит экосистема платежей. Она будет максимально кастомизированной и персонализированной. «Крипта» по распространенности и функциональности обойдет фиатные валюты и станет основой финансовых операций. Такие прогнозы сделал Андрей Назаров.

Глава башкирского Правительства подчеркнул, что обозначенные тренды не охватывают всех аспектов развития предпринимательства, но, несомненно, будут формировать его облик на многие десятилетия вперед. Именно бизнес будет выступать проводником этих изменений, прорываться в будущее и формировать новую экономику.

Напомним, Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В рамках заседания программной конференции XVI Международной недели бизнеса (МНБ) было принято решение продлить работу форума спецднями до 1 декабря. Таким образом, МНБ-2023 будет проходить в период с 22 ноября по 1 декабря на площадке Конгресс-холла «Торатау» в столице Республики Башкортостан Уфе.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/14429/

Еще больше фотографий с Пленарного заседания на сайте форума: https://ibw-bashkortostan.com/photo/170/ .