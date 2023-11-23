Предпринимателям Башкирии выделили 28 млрд рублей за счёт средств нацпроекта

970 компаний республики с начала года получили 28 миллиардов рублей финансовой поддержки за счет средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сессия «Меры государственной поддержки бизнеса. Цифровизация: вчера, сегодня, завтра» объединила представителей местных органов власти, институтов развития бизнеса, общественных объединений предпринимательства, бизнес-шерифов и предпринимателей. Участникам рассказали о возможности воспользоваться четырьмя льготными программами кредитования и получения финансирования при помощи гарантий и поручительств.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"