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23 Ноября , 09:49

Предпринимателям Башкирии выделили 28 млрд рублей за счёт средств нацпроекта

На стратегической сессии Международной недели бизнеса рассказали о   мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Предпринимателям Башкирии выделили 28 млрд рублей за счёт средств нацпроекта
Предпринимателям Башкирии выделили 28 млрд рублей за счёт средств нацпроекта

970 компаний республики с начала года получили 28 миллиардов рублей финансовой поддержки за счет средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сессия «Меры государственной поддержки бизнеса. Цифровизация: вчера, сегодня, завтра» объединила  представителей местных органов власти, институтов развития бизнеса, общественных объединений предпринимательства, бизнес-шерифов и предпринимателей. Участникам рассказали о возможности воспользоваться четырьмя льготными программами кредитования и  получения финансирования при помощи гарантий и поручительств.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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