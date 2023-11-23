Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Такая информация опубликована 22 ноября на сайте Кремля в перечне поручений по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего 11 октября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов обеспечить предоставление проживающим в газифицированных населенных пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки», — говорится в поручении.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото из архива ИА "Башинформ".