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23 Ноября , 14:51

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам СВО, инвалидам субсидии не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на газификацию.

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Такая информация  опубликована 22 ноября на сайте Кремля в перечне поручений по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего 11 октября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов обеспечить предоставление проживающим в газифицированных населенных пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки», — говорится в поручении.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото из архива ИА "Башинформ".

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