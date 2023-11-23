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23 Ноября , 14:56

Совещание Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства.

Совещание Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства
Совещание Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства

На  встрече, которая была посвящена  развитию международного судоходства, обсуждался также ряд актуальных текущих вопросов. Глава МЧС Александр Куренков информировал участников совещания о ходе эвакуации россиян из сектора Газа и отправке в регион гуманитарных грузов.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о развитии российских торговых брендов, а также о начале зимнего туристического сезона. Комментарии по указанным темам дали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Министр транспорта Виталий Савельев и Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Кроме того, глава Минтранса Виталий Савельев представил доклад об итогах сезона навигации на реках России, а Заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко – о ходе реформы контрольно-надзорной деятельности.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72788

 

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