Совещание Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства

На встрече, которая была посвящена развитию международного судоходства, обсуждался также ряд актуальных текущих вопросов. Глава МЧС Александр Куренков информировал участников совещания о ходе эвакуации россиян из сектора Газа и отправке в регион гуманитарных грузов.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о развитии российских торговых брендов, а также о начале зимнего туристического сезона. Комментарии по указанным темам дали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Министр транспорта Виталий Савельев и Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Кроме того, глава Минтранса Виталий Савельев представил доклад об итогах сезона навигации на реках России, а Заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко – о ходе реформы контрольно-надзорной деятельности.

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