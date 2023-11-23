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23 Ноября , 16:30

Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации

В детском саду № 43 «Аист» узнали об акции волонтёров «Мы вместе» (помощь воинам СВО). И откликнулись на неё. Рассказывает заведующая Клара Карамовна Мусина:

Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации
Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации

– Я думала, что в акции примут участие только наши сотрудники. Однако нас поддержали родители.

В ноябре весь детский сад присоединился к волонтёрскому движению. Собирали тёплые одеяла для госпиталя на Артёмовском направлении. Люди говорили: «У каждого из нас есть, чем помочь военным госпиталям»

Почему стали собирать одеяла? Наступили холода. Раненых приходится укутывать при эвакуации в Луганск и Ростов.

Сотрудники детского сада и родители воспитанников один за другим приносили тёплые одеяла. А ребята послали свои рисунки и с помощью взрослых написали бойцам письмо со словами поддержки.

Искреннее, доброе, тёплое послание. Хочется надеяться, что посланный огонёк доброты согреет наших солдат и поднимет боевой дух.

Письмо и рисунки вложили в посылку с одеялами (получилось 8 мешков).

Текст письма, которое написали ребята:

«Дорогие наши солдаты!

 Привет из Башкирии. Его вам передают воспитанники детского сада № 43 «Аист» города Стерлитамака.

Мы благодарим вас за смелость, мужество, за героические каждодневные подвиги.

Ежеминутно вам приходится рисковать жизнью, снова и снова идти в бой, чтобы мирные люди могли жить спокойно.

Желаем вам крепости духа. Будьте храбрыми, стойкими, ловкими!

Берегите себя, чтобы преодолев все тяготы военной жизни, вы обязательно вернулись домой живыми и здоровыми!

Чтобы каждого из вас оберегал Ангел Хранитель! Мы верим в вас!

Отправляем одеяла с теплотой наших сердец. Пусть они согревают вас в холодные зимние дни.

Ждём вас!»

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации
Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации
Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации
Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации
Стерлитамакский детский сад присоединился к акции в поддержку участников спецоперации
Автор:Евгения Дьяконова
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