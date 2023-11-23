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23 Ноября , 15:44

В 2023 году более 6 тысяч предпринимателей Башкортостана воспользовались услугами и сервисами Цифровой платформы МСП.РФ

Данные актуальны на 16 ноября 2023 года. 

В 2023 году более 6 тысяч предпринимателей Башкортостана воспользовались услугами и сервисами Цифровой платформы МСП.РФ
В 2023 году более 6 тысяч предпринимателей Башкортостана воспользовались услугами и сервисами Цифровой платформы МСП.РФ

Информация прозвучала  на нетворкинге «Цифровая трансформация мер поддержки бизнеса», который прошел 22 ноября в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. 

— Цифровая платформа МСП.РФ – один из федеральных проектов, составляющих нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Главная цель ее создания – предоставить доступ ко всем необходимым для бизнеса сервисам и мерам поддержки в одном месте. На сегодня пользователи во всех регионах могут воспользоваться более 20 федеральными сервисами, в ближайших планах также добавить новые — «Имущество для бизнеса» и «Покупка франшизы», — отметил заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Андрей Железняков.

Также участники нетворкинга обсудили вопросы и предложения по увеличению количества пользователей Цифровой платформы МСП.РФ, а также расширению охвата информирования начинающих предпринимателей о действующих мерах поддержки.

Справочно:

Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В этом году в масштабном мероприятии принимают участие более 4 тысяч человек. На полях Форума состоится более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня. На сайте МНБ https://ibw-bashkortostan.com/ доступна трансляция всех ключевых сессий.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/15153/

 

 

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