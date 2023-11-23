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23 Ноября , 09:28

В Уфе обсудили успешные практики взаимодействия науки и индустриальных партнеров

На Международной неделе бизнеса в Уфе обсуждается, в частности,  переформатирование работы научного сообщества под запросы индустриальных партнеров.  

В Уфе обсудили успешные практики взаимодействия науки и индустриальных партнеров
В Уфе обсудили успешные практики взаимодействия науки и индустриальных партнеров

Тему подняли  в ходе работы секции «Развитие партнерства инновационного бизнеса с наукой».

По словам генерального директора АО «Научный парк МГУ» Олега Мовсесяна, в настоящее время студенты вузов активно вовлекаются в технологическое предпринимательство. 

Работа в этом направлении ведется в рамках проекта «Десятилетие науки и технологий», который стартовал в прошлом году по Указу Владимира Путина. В настоящее время в стране реализуются 18 инициатив, которые направлены на повышение значимости науки, вовлечение молодежи в научные исследования.

Ожидается, что при содействии Центра содействия инновациям и одного из уфимских вузов работа в этом направлении будет вестись и в Башкирии.

Руководитель направления аналитики и кооперации с научным сообществом ООО «Уралхим Инновация» Ольга Белоконева рассказала о своем опыте работы со студентами. В том числе о деятельности исследовательского центра – дочернем подразделении предприятия – в Сколково.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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